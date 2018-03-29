رئيس هيئة الأركان يشهد ختام بطولة قوة دفاع البحرين للرماية الدولية للقوس والسهم

المنامة في 29 مارس/ بنا / شهد سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الخميس 29 مارس 2018م، ختام بطولة قوة دفاع البحرين للرماية الدولية للقوس والسهم في ميادين وحدة الرماية العسكرية الدولية بأمانة سر الاتحاد الرياضي العسكري لقوة دفاع البحرين، حيث قام سعادته بتكريم الفائزين في البطولة والتي شهدت منافسة متميزة بين المشاركين. و حضر ختام البطولة اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني و وزارة الداخلية.





وتضمنت مسابقات البطولة رماية (الشوزن - البندقية – المسدس القوس والسهم) حيث حاز على المركز الأول في مسابقة (10م بندقية هوائي رجال) علي حسين علي، وجاء في المركز الثاني محمود على حاجي بينما جاء في المركز الثالث حسين علي عبد الجبار، و في مسابقة (10م بنقدية هوائي سيدات) جاءت النتائج بأحراز سارة راشد الدوسري المركز الأول و مروة حمد العميري المركز الثاني وسبيكة مبارك جمعة المركز الثالث، و في مسابقة 10م مسدس هوائي رجال حقق المركز الأول عبد الماجد جمعة عبدالخالق وجاء في المركز الثاني محمد ناصر جنيد وفي المركز الثالث طلال سعيد سالم، وفي مسابقة 10م مسدس هوائي السيدات جاءت النتائج بحصول موزة علي عبدالرحيم على المركز الأول و لبنى عبدالعزيز عيسى على المركز الثاني و عائشة هلال البريكي على المركز الثالث، وفي مسابقة 25 م مسدس مركزي رجال حقق المركز الأول عبد الماجد جمعة عبدالخالق واحتل المركز الثاني أحمد ماجد علي، بينما جاء في المركز الثالث محمد ناصر جنيد، وفي مسابقات 25 م مسدس رياضي سيدات حازت على المركز الأول موزة علي عبدالرحيم وعلى المركز الثاني عائشة هلال البريكي والمركز الثالث لبنى عبدالعزيز عيسى.



وفي منافسات 50م ثلاث أوضاع للرجال حقق المركز الأول محمود علي حاجي والمركز الثاني سلمان حسن زمان والمركز الثالث حسين علي عبدالجبار، وجاءت نتائج منافسات 50م ثلاث أوضاع سيدات بإحراز سارة راشد الدوسري المركز الأول و سبيكة مبارك جمعة المركز الثاني وصفاء محمد الدوسري المركز الثالث، وأحتل المركز الأول في مسابقات 50 بندقية رقود رجال محمود علي حاجي بينما جاء في المركز الثاني سلمان حسن زمان وفي المركز الثالث ناصر عبدالكريم بن تركي، وفي منافسات السيدات 50م بندقية رقود جاءت في المركز الأول سارة راشد الدوسري و في المركز الثاني سبيكة مبارك جمعة و في المركز الثالث صفاء محمد الدوسري.



وفي منافسات شوزن سكيت رجال أحتل المركز الأول ناصر فرحان عبدالله وأحرز المركز الثاني تمار علي الوطا وجاء في المركز الثالث حسن ماجد محمد، وفي منافسات شوزن سكيت سيدات أحرزت لطيفة جمال الحادي المركز الأول ومريم جمال حساني المركز الثاني وفاطمة خالد فرج المركز الثالث، و في مسابقات القوس والسهم للرجال أحتل المركز الأول أحمد علي الدوسري بينما أحرز المركز الثاني مصعب حسن الدوسري وكان المركز الثالث من نصيب محمد نجم سهيل، وفي منافسات السيدات لمسابقة القوس والسهم تصدرت مريم فريد جابر المركز الأول بينما جاءت في المركز الثاني سارة عبدالرحمن المرزوقي وكان المركز الثالث من نصيب مريم عيسى نجم.





ن.ف/ع ذ



بنا 1304 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/29 - 16 : 04 PM