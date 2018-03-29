الوزير ميرزا يستقبل عضو مجلس النواب عيسى الكوهجي

المنامة في 29 مارس/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب ممثل الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، واستعرض معه عددا من المواضيع المرتبطة بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، مشيداً الوزير بالجهود المخلصة التي يقوم بها السادة النواب في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن وتعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تحقيق تطلعات المواطنين.



من جهته أشاد النائب عيسى الكوهجي بجهود الوزير والمسئولين في السعي نحو التميز في كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، وأعرب عن خالص تهانيه للوزير بمناسبة تدشين أول دفعة من البيوت السكنية التي تعمل بالطاقة الشمسية وربطها بشبكة الكهرباء الحكومية، وقال إن ذلك يعد خطوة كبيرة في سبيل التحول إلى عصر الطاقة النظيفة من خلال واقع ملموس يشهده حتى المواطن البسيط، مؤكداً الكوهجي أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني.





ن.ف/ع ذ



بنا 1303 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/29 - 14 : 04 PM