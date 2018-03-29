جامعة البحرين تشارك في "يوم التقييس العربي"

المنامة في 29 مارس/ بنا / شارك قسم مختبرات الطاقة المتجددة بجامعة البحرين في معرض البحرين للمواصفات الذي افتتحه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، بمناسبة يوم التقييس العربي، الذي يصادف اليوم الخميس بمجمع الستي سنتر.



وتمثل الجامعة ُ، مملكة َ البحرين في اللجنة الخليجية الفنية لمواصفات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزينها، بعضوية الأستاذة المساعدة بقسم الفيزياء والمتخصصة في الطاقة المتجددة الدكتورة حنان البوفلاسة.



وتستعد جامعة البحرين، بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية، ومركز الطاقة المتجددة المعتمد في المملكة المتحدة لتدشين مختبرات الطاقة المتجددة المتخصصة في دراسة كفاءة أجهزة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية و مدى ملاءمتها للخصوصية الجوية بمملكة البحرين، مما سيسهم في تطوير المواصفات الفنية الخاصة بالطاقة الشمسية بشكل عام.





ن.ف/ع ذ



بنا 1301 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/29 - 13 : 04 PM