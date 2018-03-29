سفير المملكة لدى جمهورية اندونيسيا يشارك في الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية ٢٠١٨ جاكرتا في 29 مارس / بنا / شارك سعادة الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية اندونيسيا في الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية ٢٠١٨، الذي أقيم أمس في مدينة جاكرتا.



وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد إريك توير الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية تحضيرات جمهورية اندونيسيا لاستضافة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، والتي ستقام في كل من مدينة جاكرتا ومدينة بالمبانغ.

وعلى هامش الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للألعاب الآسيوية ٢٠١٨، اجتمع سعادة سفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية اندونيسيا مع سعادة السيد إريس هيريانتو الأمين العام للجنة المنظمة.



وخلال الاجتماع، رحب سعادة السيد إريك توير بسعادة السيد محمد غسان شيخو، معربًا عن تقديره لمساهمة مملكة البحرين في الترويج للألعاب الآسيوية الثامنة عشرة من خلال استضافتها لفعالية الجري التي أقيمت في ١٣ فبراير الماضي، مشيدًا سعادته بالدور الكبير الذي يوليه كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية والدعم الفاعل الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة في متابعة ونشر الثقافة الرياضية في المجتمع البحريني.



من جانبه، أشاد سعادة السيد محمد غسان شيخو بالمنشآت الرياضية الحديثة وبالتحضيرات الكبيرة التي تقوم بها جمهورية اندونيسيا استعدادًا لاستضافة الألعاب الآسيوية ٢٠١٨، معربًا عن خالص تمنياته بالنجاح والتميز لهذا الحدث الرياضي الهام.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1133 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/03/29 - 30 : 04 PM