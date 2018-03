فريق البحث العلمي بالمستشفى العسكري يجري أول بحث علمي على مستوى المملكة عن تأثير (تكميم المعدة) على مرضى السكري المنامة في 29 مارس / بنا / قام فريق البحث العلمي بقيادة اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفه قائد الخدمات الطبية الملكية، بعمل أول بحث علمي على مستوى المملكة عن تأثير العملية الجراحية (تكميم المعدة) على أمراض السكر وانخفاض معدله لدى المرضى بعد إجراء العملية.



وأجريت العمليات الجراحية ما بين عام (2011م حتى 2014م)، التي قام بها اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية. وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالات وذلك في فترة تتراوح ما بين سنة إلى أربع سنوات بعد إجراء العملية للمرضى والذين كانوا يعانون من عدة أمراض منها ارتفاع نسبة السكر في الدم.



وقد صرح الرائد طبيب أحمد محمد الانصاري مدير التدريب والتطوير والتعليم ورئيس البحث العلمي بالمستشفى العسكري بأن النتائج أظهرت أن 88% من المرضى انخفض معدل السكر لديهم بشكل ملحوظ جداً، كما تم الاستغناء نهائيا عن أدوية السكر لمعظم الحالات ايضا، وبناءً على نتائج هذا البحث العلمي تبين أن عملية (تكميم المعدة) تشكل علاجا ناجحا لمرضى السكري، وهذه النتائج مطابقة لدراسات عالمية تم نشرها من مختلف دول العالم.



وتم نشر هذا البحث العلمي في مجلة The American Surgeon which is the official journal of the Congress and the Southern California Chapter of the American College of Surgeon وتعتبر هذه المجلة إحدى المجلات المتخصصة في عمليات جراحة السمنة وجراحة السكري والتي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية.











