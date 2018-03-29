محافظ الشمالية يبحث مع أهالي عالي تسريع الطلبات الإسكانية المستحقة المنامة في 29 مارس/ بنا / قال سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور إنه اتفق مع مجموعة من أهالي عالي وأعضاء في اللجنة الأهلية لمتابعة طلبات إسكان أهالي عالي على مواصلة العمل لرصد الطلبات وتحديث البيانات عن طريق اللجنة ورفعها إلى المحافظة، مؤكدًا أن قنوات التواصل مع وزارة الإسكان من قبل المحافظة تتميز بالتعاون والتنسيق لتسريع الطلبات الإسكانية المستحقة.



وذكر العصفور، أن المحافظة تدفع في أن يتم توفير الوحدات السكنية الملائمة للحالات الإنسانية وفق طبيعتها واحتياجاتها، معبرًا عن الارتياح من العمل في اتجاهين: الأول مع المسئولين في وزارة الإسكان والثاني مع الأهالي في مختلف المناطق التي تشهد مشاريع إسكانية، بهدف تحريك ملف الطلبات المستحقة، فيما تعتبر هذه الملفات من الملفات المهمة التي يوصي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن تعطى الأولوية لارتباطها ببرامج تحسين معيشة المواطنين.



وأكد العصفور أن المحافظة ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار وكذلك في فترة انعقاد المجلس التنسيقي؛ تابعت مع المسئولين في وزارة الإسكان علاوةً على القيام بجولات وزيارات ميدانية لمشروع الرملي آلية توزيع الوحدات، موضحًا أنه تواصل مع المسئولين بالوزارة بشكل مكثف لضمان حصول أصحاب الطلبات المستحقة على وحدات في المشروع.



ن.ف/ع ع



بنا 1126 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/03/29 - 33 : 02 PM