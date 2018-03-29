جامعة البحرين تقيم معرض "يوم المهن التخصصي لكلية الحقوق" المنامة في 29 مارس / بنا / افتتحت نائب رئيس خدمة المجتمع وشؤون الخريجين بجامعة البحرين الدكتورة هيا بنت علي النعيمي أمس، معرض "يوم المهن التخصصي لكلية الحقوق"، في بهو الإدارة بمقر الجامعة، بمشاركة سبع جهات قانونية وتشريعية من القطاع العام.



وبهذه المناسبة، قالت النعيمي: "إن يوم المهن التخصصي يهدف إلى إيجاد فرصة للتواصل بين الطالب وسوق العمل، وتعريف سوق العمل بفروع الكلية ومخرجاتها، كما يتيح الفرصة لجهات العمل لمقابلة الطلبة وتوعيتهم بمستقبلهم في سوق العمل بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية".



وأوضحت النعيمي أن الجهات المشاركة في المعرض تقدم للطلبة المعلومات المطلوبة حول المهام والأدوار التي تؤديها في القطاع التشريعي والقانوني كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الافتاء والتشريع القانوني، ومعهد الدراسات القانونية والقضائية، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الاعلى للمرأة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والقانونية.



وقدم المشاركون معلومات عبر النشرات والمطبوعات المعروضة للطلبة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1118 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/29 - 31 : 02 PM