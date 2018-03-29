"العمل": إيداع تعويضات رفع الدعم عن اللحوم بداية أبريل المنامة في 29 مارس /بنا/ أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها لإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.



واوضحت وزارة العمل انه سيتم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية مع بداية أبريل، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ 156 ألفاً 435 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره (6,666,670) دينار بحريني.



وتصرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2015، بشأن تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم.





ن.ف/خ.س



بنا 1117 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/03/29 - 30 : 02 PM