بدء أعمال المؤتمر العلمي العربي عمّان في 29 مارس / بنا / بدأت في منتجع البحر الميت جنوبي الأردن، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمي العربي السنوي الثالث الذي تنظمه الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بعنوان "رؤى وأفكار لقضايا ساخنة في التعليم العام".



ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من التربويين والأكاديميين وأساتذة الجامعات في عدد من الدول العربية إلى تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين حول مختلف قضايا التعليم العام، والاطلاع على بعض النماذج العربية الناجحة في العملية التعليمية.



ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، عددًا من المحاور الهامة في العملية التعليمية، منها السياسات التربوية والحاكمية الرشيدة في الإدارة التربوية والمدرسية، والإشراف التربوي الفاعل وتقييم الأداء الوظيفي، والرؤى المعاصرة في المساءلة التربوية والأخلاقيات المهنية.



كما تتضمن المحاور أيضا، إعداد المعلمين وتنميتهم في ظل مجتمع المعرفة المتسارعة، والفاعلية المدرسية وتكنولوجيا التعليم وتجويد العملية التعليمية التعلمية، بالإضافة إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية لمدرسة المستقبل، وتفعيل التعليم المهني والتقني المدرسي.



ع ع



بنا 1115 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/29 - 29 : 02 PM