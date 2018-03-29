وزير الخارجية الكويتي يستعرض مع مبعوث الرئيس المالديفي القضايا الإقليمية والدولية الكويت في 29 مارس / بنا / استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الخميس مبعوث الرئيس المالديفي عبدالله عبدالقيوم وزير خارجية المالديف الدكتور محمد عاصم.



وذكرت وكالة الانباء الكويتية انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات ومختلف الصعد إضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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بنا 1108 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/29 - 11 : 02 PM