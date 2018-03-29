رئيس البرلمان العربي يطالب بمحاسبة إيران في مجلس الأمن الدولي لتهديدها الأمن الإقليمي والدولي باريس في 29 مارس / بنا / طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي بضرورة محاسبة إيران في مجلس الأمن الدولي لتهديدها الأمن الإقليمي والدولي، وتزويدها ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة فيها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وفد البرلمان العربي الذي يزور فرنسا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة الصداقة العربية الفرنسية، وذلك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الفرنسي.



واكد رئيس البرلمان العربي خلال الاجتماع ضرورة ردع النظام الإيراني لتدخلاته السافرة بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي لإحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، واستهداف مقدرات شعبها.



وأكد أن هذا العمل هو تحد واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.



ع ع



بنا 1105 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/29 - 08 : 02 PM