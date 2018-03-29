الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال تداعيات التهديدات العلنية باستهداف أبناء الشعب الفلسطيني غدا رام الله في 29 مارس /بنا/ حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، عشية "مسيرات العودة"، المقررة غدا الجمعة.



وأكدت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية أن هذا التفويض المفتوح بالقتل للشعب الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته.



واعتبرت التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي "انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية".



واضاف البيان "ان اعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال "أيزنكوت" تصريحا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين".





خ.س



بنا 1101 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/29 - 04 : 02 PM