سمو الشيخ علي بن خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير الأمريكي المنامة في 29 مارس/ بنا / استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد جاستن سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديداً لدى المملكة.



وقد رحب سموه بالسفير الأمريكي الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة، مشيداً بمسار العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء على جميع الأصعدة.



ومن جهته نوه السفير الأمريكي بما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار وتنمية تحظى بمتابعة وإعجاب الجميع، معرباً عن شكره وتقديره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من ترحيب.



ل.ب/خ.س



بنا 1057 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/29 - 01 : 02 PM