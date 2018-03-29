القائد العام يستقبل وفد اللجنة البحرينية الباكستانية‎ المنامة في 29 مارس/ بنا / أستقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، وفد اللجنة البحرينية الباكستانية برئاسة اللواء محمد شفيق مدير التعاون العسكري الدولي بالقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالوفد الباكستاني، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وبعمق العلاقات القائمة بين البلدين وما وصلت إليه من تطور ونماء في شتى المجالات خاصة في مجال التعاون العسكري.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، واللواء الركن بحري أنور عبدالله الجودر مدير الصيانة والتزويد الفني.



ل.ب/خ.س



بنا 1052 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/03/29 - 59 : 01 PM