القائد العام يقوم بزيارة تفقدية إلى أحدى وحدات قوة الدفاع المنامة في 29 مارس/ بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخــــميس، بزيارة ميدانية تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين للاطلاع على جاهزيتها القتالية والإدارية.



وخلال الزيارة استمع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن برامج التحديث في هذه الوحدات والاستعدادات الإدارية والفنية وآفاق تطويرها بما يسهم في رفع مستويات الأداء القتالي المرتكز على التأسيس العسكري الرصين. وأعرب معاليه عن سعادته بالجهوزية المتميزة والكفاءة القتالية العالية التي وصلت إليها شتى أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في تنفيذ برامجها ومشاريعها العسكرية المختلفة، بما يتواكب مع التطور اللافت الذي تشهده قوة دفاع البحرين.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه تنفيذاً للتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظة الله ورعاه فإن قوة دفاع البحرين تبذل جهودا عظمى وكبيرة من أجل تحقيق التكامل في القوة العسكرية الدفاعية المنشودة من خلال العمل الدؤوب على توفير أحدث الأسلحة وإدخال منظومات القتال المتطورة وتنفيذ المشاريع العسكرية. ومن ضمن ما أولته قوة الدفاع أولوية اهتمامها بتطوير العنصر البشري، وذلك بتطبيق أفضل سياسات وخطط وبرامج الإعداد والتدريب، منذ مراحل مبكرة من تأسيسها، الأمر الذي عزز سبل الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والإدارية والتدريبية لمختلف أسلحتها ووحداتها، باعتبارها حصناً منيعاً لأمن واستقرار الوطن، مشدداً معاليه على أهمية الاستمرار في جهود تطوير شتى قدراتها القتالية والإدارية حتى تتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقها على المستوى المحلي، والخليجي، والإقليمي على حدٍ سواء.



وفي ختام الزيارة أعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص تقديره للجهود الطيبة والملموسة التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين وظهورهم الدائم بالمظهر المشرف، كما وجه معاليه الجميع إلى أهمية البذل المتواصل الحافل بالتفاني الكبير والمتسم بالمسؤولية الوطنية والعطاء المستمر المرتكز على الإخلاص لخدمة هذا الوطن العزيز وحفظ أمنه واستقراره والدفاع عن مؤسساته وأراضيه.







ن.ف/خ.س



بنا 1051 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/29 - 55 : 01 PM