الاشغال تباشر مشروع تحويل خطوط الصرف الصحي في منطقة المرفأ المالي المنامة في 29 مارس/ بنا / صرحت الوكيل المساعد لقطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة أسماء جاسم مراد بأن الوزارة باشرت بأعمال مشروع تحويل خطوط الصرف الصحي في منطقة المرفأ المالي بمجمع 346 بالمنامة.



وأوضحت مراد بأن المشروع يهدف لمواكبة التطور التجاري والاستثماري والتوسع العمراني المتصاعد والذي تشهده منطقة المرفأ المالي، وتفتح المجال لتوصيل جميع المباني والمنشآت في هذه المنطقة التجارية والاستثمارية.



ويندرج المشروع في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظة العاصمة سعياً منها لتوفير خدمات البنية التحتية ضمن الأولويات الوطنية في العاصمة المالية وتلبية احتياجات المنطقة وتوفير بيئة صحية سليمة متكاملة ترقى بمستوى البيئة الاستثمارية والتجارية في تلك المنطقة.



وأوضحت مراد أن المشروع يشتمل على تحويل خطوط الصرف الصحي في منطقة المرفأ المالي عبر تمديد خط رئيسي بطول 300 متر لتحويل خطوط الصرف الصحي الواقعة في المجمع 346 ومن ضمنها 78 متر الحفر بطريقة الأنفاق وفق تكنلوجيا الحفر الباطني في شارع الملك فيصل وبناء محطة ضخ جديدة، وتعد هذه التقنية علامة بارزة في أسلوب تنفيذ البنية التحتية ، باستخدام المميزات والإيجابيات المتعددة المتمثلة في التقليل من أعمال حفر الطرق، وعدم التأثير على الحركة المرورية أو حركة السير، وتفادي مخاطر هبوط التربة لتفادي التأثير على المباني، وكذلك التقليل من حجم الضوضاء وانتشار الغبار لتجنب إزعاج العامة أو مضايقتهم، حيث تتسبب أساليب الحفر التقليدية المكشوفة والغير عميقة إزعاجاً للجمهور ومستخدمي الطرق فضلاً عن تداخله مع مسارات الخدمات الأخرى.



وكانت مناقصة المشروع أرسيت من مجلس المناقصات والمزايدات على السادة شركة المؤيد المخيمر للحفريات والبناء بقيمة (254,950 دينار).













ل.ب/خ.س



بنا 1045 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/29 - 51 : 01 PM