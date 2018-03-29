جامعة الخليج العربي تقيم مؤتمر "تغير المناخ وديناميات ملوحة التربة.. التهديدات والتحديات" في أبريل المقبل المنامة في 29 مارس /بنا/ تقيم جامعة الخليج العربي مؤتمر وورشة العمل الدولية "تغير المناخ وديناميات ملوحة التربة.. التهديدات والتحديات" برعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، بالشراكة مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الامارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 11 و12 في أبريل.



وتأتي هذه الفعالية ضمن رسالة ودور جامعة الخليج العربي كجامعة إقليمية خليجية رائدة في البحث العلمي وخدمة المجتمع وقضاياه الملحة، وذلك لما تمثله التربة من رافدٍ اقتصاديٍ مهم لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم عموماً، ويشارك في هذا المحفل العالمي المهم العديد من العلماء المختصين في مختلف التخصصات العلمية ذات العلاقة بتغير المناخ والتربة في العديد من الدول والجهات العلمية كمتحدثين رئيسيين كوكالة الفضاء الامريكية (ناسا) وعالم من فرنسا حاصل على جائزة نوبل في العلوم بالإضافة إلى علماء من استراليا واليونان والصين وكندا والهند وباكستان، إلى جانب العديد من العلماء العرب.



وتطرح الورشة خلال فترة انعقادها ومن خلال جلساتها العلمية عدداً من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بملوحة التربة وتغير المناخ والسبل والوسائل الحديثة لمواجهة تملح التربة في وجود ظاهرة تغير المناخ، في الوقت الذي سيبرز فيه المؤتمر الطرق المبتكرة والتقنيات لتحليل تملح التربة، إضافة إلى مواضيع تأثير تملح التربة والمياه على الزراعة والتي من بينها طرق تمثيل وتخريط تملح التربة والعديد من الموضوعات الأخرى المهمة ذات العلاقة.



وسيساهم اللقاء العلمي العالمي في رفع مكانة البحرين كملتقى للعلم والعلماء، وهو ما يساهم في إعداد الكوادر البحرينية والخليجية الشابة بالإضافة إلى المهتمين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات في مجالات الزراعة وحماية التربة في ظل التغيرات المناخية العالمية.



كما سيساهم المؤتمر بطريقة غير مباشرة في رفد الاقتصاد المحلي من خلال الاهتمام بالتربة والزراعة اللذين يشكلان العمود الفقري للأمن الغذائي للدول.



وباب التسجيل للورشة مفتوح حتى 7 أبريل وللمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال باللجنة المنظمة من خلال موقع الورشة Nadir@agu.edu.bh







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1022 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/29 - 31 : 01 PM