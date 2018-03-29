وفد نقابي سوداني يبحث أوضاع العمالة ويطلع على تجربة سوق العمل البحرينية المنامة في 29 مارس/ بنا / زار وفد نقابي سوداني كبير برئاسة الأمين المالي لاتحاد نقابات ولاية البحر الأحمر ابراهيم احمد أبو محمد، هيئة تنظيم سوق العمل اليوم لبحث أوضاع العمالة السودانية في المملكة، والاطلاع على تجربة إصلاح سوق العمل البحرينية.



والتقى الوفد بنائب الرئيس للشئون المالية والإدارية أشرف إمام، إلى جانب عدد من المدراء والمسؤولين بالهيئة.



واستعرض مسؤولو الهيئة مع الوفد النقابي السوداني أوضاع القوى العاملة السودانية في مملكة البحرين، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وإمكانية تبادل الخبرات في المجالات العمالية بين الجانبين، معربين عن ترحيبهم بالتعاون بين الهيئة والمؤسسات النقابية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل.



وقام المسؤولون في الهيئة بشرح فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل للوفد الزائر، مشيرين إلى أن الهيئة تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية.



كما أوضحوا عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية، ومن بينها تصريح العمل المرن، النظام الموازي، والآليات والإجراءات المتخذة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.



كما تابع الوفد الزائر عرضاً تقديميًّا عن مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المحطة الواحدة، بالإضافة لما يحققه من خفض للوقت اللازم فضلاً عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة.



من جانبه، أبدى الوفد السوداني الزائر إعجابه بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل، وأشاد بهذا النظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل واضعا في أولوياته هدف إصلاح السوق وضمان العدالة وحقوق العمال، كما أثنى الوفد على الأنظمة والقوانين الجديدة التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل.



رافق الوفد السوداني نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للتنظيم الداخلي بسيم الذوادي وعدد من مسؤولي الاتحاد.



ن.ف/خ.س



بنا 1014 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/03/29 - 21 : 01 PM