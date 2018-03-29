طبيب زائر يجري مجموعة من العمليات النادرة باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة في السلمانية الطبي المنامة في 29 مارس / بنا / استقبلت دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي البروفيسور محمد أبو هلال أستاذ أمراض وجراحة الكبد والبنكرياس والمرارة من بريطانيا، وذلك ضمن التزام وزارة الصحة واللجنة العليا للعلاج بالخارج في تنفيذ برنامج الطبيب الزائر، واستقطاب خيرة الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.



وأشاد رئيس دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي الدكتور راني الآغا ببرنامج الطبيب الزائر وبدوره في التخفيف من معاناة المرضى، وأثره في تقديم أفضل الخدمة الطبية لهم، وفي بلدهم دون أن يتكبدوا عناء السفر والشعور بالغربة.



كما أعرب منتسبي دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي بشكرهم و امتنانهم للحكومة الموقرة، وللإدارة العليا بوزارة الصحة لقاء دعمهم وحرصهم على توفير أفضل الخدمة وإلى اللجنة العليا للعلاج بالخارج، لقاء جهودها في متابعتها لتنفيذ برنامج الطبيب الزائر واستضافت الخبراء.



وأكد استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس بمجمع السلمانية الدكتور هاني الساعاتي إن العمليات التي أجريت للمرضى خلال زيارة البروفيسور أبو هلال من العمليات المعقدة وتعد الأولى في البحرين وفي المنطقة، ومن هذه العمليات إزالة أورام خبيثة في نهاية القناه الصفراوية بالمنظار، وإزالة أجزاء متضرره من الكبد بتكيسات بالمنظار، كما أن جميع المرضى حالياً في حالة صحية مستقرة و تحت الملاحظة والعناية الطبية.



وأجرى الطبيب الزائر البرفيسور محمد أبوهلال مجموعة من العمليات النادرة والصعبة باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة، لمجموعة من المرضى البحرينيين، كما قام بتقديم محاضرة علمية لدائرة الجراحة حول العمليات الجراحية المعقدة، وتقديم عدة دراسات عالمية حولها، إلى جانب تبادل أخر المستجدات الطبية. وأشاد البروفيسور بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وزارة الصحة مؤكداً أنها تعد من الخدمات المتطورة والتي تواكب التطورات العالمية في مجال الطب.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0958 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/29 - 05 : 01 PM