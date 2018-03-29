سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سمو أمير الكويت المنامة في 29 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة، ضمنها سمو أمير دولة الكويت عميق شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعره الأخوية الكريمة، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التطور و النمو.





ن.ع/و.ش



بنا 0940 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/29 - 42 : 12 PM