سيؤول: نراقب عن كثب التطورات حول تشغيل كوريا الشمالية مفاعل نووي سيؤول في 29 مارس/ بنا / قالت كوريا الجنوبية إنها تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالتقارير الإعلامية الأخيرة بأن كوريا الشمالية بدأت تشغيل مفاعل نووي في يونغبيون قبل عقدها قمتين رئاسيتين مع كوريا الجنوب والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية فى سيئول نوه كيو-دوك "إننا نراقب عن كثب التطورات ذات الصلة" و "ستعمل الحكومة بنشاط على تمهيد الطريق لتحقيق تقدم ملموس في نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال القمتين المزمع عقدهما بين الكوريتين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة."





وتعد منطقة "يونغبيون" موقعا للمنشآت النووية لكوريا الشمالية، وتزعم كوريا الشمالية أن هذه المنشآت تهدف إلى إنتاج الكهرباء، لكن الولايات المتحدة ودول أخرى تشتبه في أن عملياتها تهدف إلى إنتاج البلوتونيوم لاستخدامه في برنامج الأسلحة النووية.



وتخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لعقد محادثات قمة مع كوريا الشمالية، وكانت حكومة سيئول قد قالت في وقت سابق إن القمة الثالثة بين الكوريتين ستعقد في 27 أبريل.

واكد نوه إنه أمر "ذو مغزى" أن يؤكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التزامه بنزع السلاح النووي خلال اجتماعه الأخير في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.



وعندما سئل عن موقف حكومة سيئول فيما يتعلق بمبدأ " تخاذ اجراء مقابل اجراء " كطريقة للتعامل مع نزع السلاح النووي في الشمال، لم يشر المتحدث إلى التفاصيل قائلاً إنه "سيتعين مناقشة" أفكار مختلفة في المحادثات في المستقبل.



و.ش



بنا 0924 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/29 - 31 : 12 PM