قسم العيون بالسلمانية يفتتح أول عيادة لقياس قرينة العين المخروطية المنامة في 29 مارس/ بنا / حقق قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي إنجازا صحيا تمثل في افتتاح أول عيادة متخصصة لقياس قرنية العين المخروطية، وتحديد حجم العدسات اللاصقة المناسبة لها، والتي تساهم في توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى الذين يعانون من مشكلة القرنية المخروطية، والبالغ عددهم حتى الآن 37 مريضا.



وبمناسبة تدشين العيادة أكد الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للمستشفيات أن وزارة الصحة تحرص دائماً على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى بشكل عام، ومرضى العيون بشكل خاص، وان توفير هذه الخدمة النوعية والجديدة يأتي في ضوء مساعي الوزارة الرامية إلى افتتاح المزيد من العيادات التخصصية، والتي تساهم بدورها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.



وأعرب الوكيل المساعد عن تمنياته في أن تتكلل جهود الكوادر الطبية والتمريضية العاملة بالعيادة الجديدة بالتوفيق، داعياً جميع مرضى قرنية العين المخروطية إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها العيادة لهم.



من جانبه أكد الدكتور محمد نعيم رئيس قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي أن افتتاح أول عيادة متخصصة في قياس قرنية العين المخروطية يمثل إنجازا هاما وإضافة لخدمات العيون المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن قسم العيون كان ولا يزال حريصا على تطوير ما يقدمه من خدمات لمرضى القرنية المخروطية سواء من خلال العمليات الجراحية، أو من خلال توفير العدسات اللاصقة، أو من خلال افتتاح هذه العيادة التي تساهم في تشخيص المرض بأحدث الأجهزة.



وأشار الدكتور نعيم إلى أن العيادة تستقبل المرضى يوم الخميس من كل أسبوع لقياس قرنية العين وتحديد الحجم المناسب للعدسة لهم، وأن القسم بصدد تمديد الأيام المخصصة لهذه الخدمة خلال الأشهر المقبلة.



ويعتبر قسم العيون من الأقسام الهامة في مجمع السلمانية الطبي، ويضم طاقماً متكاملاً من الاستشاريين والأخصائيين في شتى أنواع التخصصات الدقيقة مثل الجلوكوما، وطب الشبكية وجراحتها، والقرنيات، وتجميل العيون، وقد شهد القسم العديد من التطورات في الفترة السابقة، حيث تم افتتاح عيادة النظر المتدني، وتجهيز القسم بأحدث الأجهزة لفحص المرضى وإجراء العمليات الدقيقة، إلى جانب إنشاء العيادة الجديدة والمخصصة لعلاج قرنية العين المخروطية.



ن.ف/خ.س



بنا 0825 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/29 - 33 : 11 AM