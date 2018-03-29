الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم كامل الصلاحيات في "مجلس الأمن الموسع" نيويورك في 29 مارس/ بنا /جددت الكويت مطالبة الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال اي توسيع مستقبلي لمجلس الامن، مؤكدة ان هذا هو موقف الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وان عدالة التمثيل تتطلب تمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الامن الموسع.



جاء ذلك في الكلمة الذي القاها نائب المندوب الدائم لدولة الكويت في مجلس الامن المستشار بدر عبدالله المنيخ امس في المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة اصلاح مجلس الامن نيابة عن المجموعة العربية في الامم المتحدة.



واكد المنيخ "نقاشنا اليوم يكتسب اهمية خاصة حيث تقدر المجموعة العربية ان مسألة التمثيل الاقليمي تعد احد الاركان الرئيسية لعملية اصلاح مجلس الامن وترتبط بشكل وثيق بالمسائل الاخرى وبصفة خاصة فئات العضوية والفيتو وحجم المجلس الموسع".



واشار المنيخ في كلمته التي اوردتها وكالة الانباء الكويتية "كونا" "الى ان الهدف الرئيسي والاشمل لعملية اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته هو ضمان ان تكون كافة المجموعات الجغرافية والاقليمية ممثلة بشكل عدل ومناسب في عضوية مجلس الامن الموسع.



واوضح المنيخ في هذا السياق ان المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المائة من العضوية العامة للأمم المتحدة فضلا عن ان جانب كبير من اعمال المجلس والقضايا المطروحة على اجندة تتعلق بالمنطقة العربية.



وقال ان هذه المعطيات تستدعي تمثيل عربي عادل ومتناسب في مجلس الامن الموسع بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في اعمال المجلس والحفاظ على مصداقية اعماله ومشروعية قراراته.



ورحب المنيخ بجهود القائمين على تحديث ورقة "العناصر المشتركة والمسائل التي تستدعي المزيد من النظر" لافتا الى ان النقاشات خلال الاجتماعين الماضيين للمفاوضات الحكومية توضح وجود العديد من عناصر الاتفاق بين مواقف الدول والمجموعات المختلفة فيما يتعلق بالمسائل التفاوضية الخمس.



واشار الى وجود العديد من نقاط الاختلاف الجوهرية التي تحمل تباينا في وجهات النظر وهو ما يدعو لعقد مزيد من النقاشات التفاعلية بهدف تحديد المزيد من العناصر المشتركة وتوسيع مساحات الاتفاق.



و.ش



بنا 0806 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/29 - 10 : 11 AM