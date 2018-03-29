سمو ولي العهد يتلقى برقيات شكر جوابية من القيادة الكويتية المنامة في 29 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة.





أعرب سمو أمير دولة الكويت فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد، برقية شكر جوابية مماثلة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الكريمة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0833 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/29 - 38 : 11 AM