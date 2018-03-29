روسيا تطالب بريطانيا بتحقيق مشترك في محاولة اغتيال ابنة الجاسوس سكريبال موسكو في 29 مارس/ بنا / أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الخميس، أنها أرسلت طلبا رسميا إلى بريطانيا للحصول منها على الدعم القانوني اللازم في متابعة قضية محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال.



وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو: بحسب "روسيا اليوم" "أرسلنا إلى الهيئات البريطانية المختصة طلبا للحصول على الدعم القانوني اللازم في القضية الجنائية، التي فتحت للتحقيق في محاولة اغتيال المواطنة الروسية يوليا سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية".





وأوضحت بيترينكو أن الجانب الروسي طلب من "البريطانيين تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحديد ملابسات الجريمة، بالإضافة إلى تقديم نسخ من مواد التحقيق الجنائي، ونتائج فحص المكان الذي عثر فيه على يوليا سكريبال فاقدة للوعي، ونتائج فحوصاتها الطبية والتحاليل".



وتم العثور على سكريبال وابنته يوليا في 4 مارس الجاري، وهما بحالة غيبوبة، على أحد المقاعد في حديقة عامة بمدينة سالزبوري البريطانية إثر تسميمهما بمادة مجهولة.



ويرقد سيرجي سكريبال وابنته يوليا في المستشفى في حالة خطيرة، لكن مستقرة. وكانا قد تم العثور عليهما فاقدي الوعي في مدينة سالزبرج أوائل مارس الجاري.



وقالت الشرطة البريطانية، إنه من المحتمل أن يكون سكريبال وابنته تعرضا للمادة السامة في المنزل وليس في احدى الحدائق العامة.









و.ش



بنا 0706 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/03/29 - 10 : 10 AM