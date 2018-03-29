عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من سمو أمير دولة الكويت المنامة في 29 مارس / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة، أعرب سمو أمير دولة الكويت فيها عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الاخوية الطيبة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.



ن.ع/و.ش



بنا 0657 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/29 - 03 : 10 AM