لقاء قمة الكوريتيتن تحدد في 27 ابريل سيئول في 29 مارس /بنا/ اتفقت الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد قمة بينهما في 27 أبريل المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.



وجاء الاتفاق خلال محادثات رفيعة المستوى بين الوفدين الجنوبي والشمالي اليوم بقيادتي وزير الوحدة جو ميونغ-غيون ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون-كون في الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بانمونغوم".



وكان المكتب الرئاسي ذكر ان المحادثات ستتطرق إلى عقد اجتماع العمل، الذي ستناقش خلاله الكوريتان وضع الخط الساخن بين زعيمي الكوريتين وجدول أعمال محادثات القمة وكيفية الوصول إلى موقع محادثات القمة.



موضحا ان محادثات اخرى رفيعة المستوى قد تعقد قبل لقاء القمة.





خ.س



بنا 0619 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/03/29 - 32 : 09 AM