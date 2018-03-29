كوريا الجنوبية تكشف عن الطائرة الشبح اف - 35 رغم مساعي الدبلوماسية مع بيونغ يانغ سيئول في 29 مارس/ بنا / كشفت كوريا الجنوبية للمرة الأولى النقاب عن الطائرة المقاتلة الشبح اف-35 في وقت حساس للدبلوماسية حول كوريا الشمالية.

وأقامت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة امس حفل تدشين مشترك للطائرة في خط تجميع شركة لوكهيد مارتن في فورت وورث ، بتكساس.



وتعتبر أول طائرة ضمن 40 طائرة اف -35 تعاقدت كوريا الجنوبية على شرائها في عام 2014 و لديها القدرة على تفادي كشفها بالرادار.



وبإضافتها إلى السرب الحالي للقوات الجوية من طائرات اف -15 ك اس و اف-16 ، فإن مقاتلة اف -35 ايه اس يتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في دفاع البلاد ضد تهديدات كوريا الشمالية.



وقالت الوكالة المسؤولة عن الأسلحة في كوريا الجنوبية، "بناء على قدرتها الفائقة على التخفي ، يمكن أن تساهم بشكل كبير في الردع من خلال تمكين التسلل السري إلى موقع في أي وقت وفي أي مكان ، وتوجيه ضربة انتقائية".



ومن المنتظر استخدام الطائرة اف-35 ايه لتدريب الطيارين الكوريين الجنوبيين في قاعدة لوقا الجوية في ولاية أريزونا قبل تسليمها إلى قاعدة تشونغ جو الجوية في كوريا الجنوبية في النصف الأول من عام 2019.



وسيتم نشر 40 طائرة اف-35 ايه اس في كوريا الجنوبية في عام 2021.



وجاء أول ظهور لمقاتلة الشبح في كوريا الجنوبية وسط دبلوماسية نشطة قد تغير الظروف الأمنية الإقليمية بشكل جذري.





و.ش



بنا 0555 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/03/29 - 01 : 09 AM