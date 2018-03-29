الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية لاستكمال تحرير القبيطة والتحرك نحو تعز لحج في 29 مارس /بنا/ نفذت قوات الجيش اليمني ليلة أمس، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، والتوجه نحو تعز لفك الحصار عنها.



وتمكنت قوات الجيش خلال الساعات الأولى للعملية كما ذكرت وكالة الانباء اليمنية من تحرير مناطق نجد الوزف و نجد عراضب وموقع السنترال في عنفات، كما تمكنت من تطهير مدرسة الفلاح التي كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية مقرًا لعملياتها القتالية.



واضافت الوكالة ان المعارك ظلت مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش نحو نجد قفل، الذي تفرض عليه حصاراً خانقاً تمهيدًا لاستكمال تحريره خلال الساعات القادمة.





خ.س



بنا 0530 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/29 - 06 : 09 AM