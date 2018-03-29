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محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في قرية الهدنة "بانمونغوم"
2018/03/29 - 32 : 08 AM
سيئول في 29 مارس /بنا/ من المقرر إقامة محادثات رفيعة المستوى بين الوفدين الجنوبي والشمالي بقيادتي وزير الوحدة جو ميونغ-غيون ورئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون-كون اليوم في الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بانمونغوم".

وأوضح المكتب الرئاسي نقلا عن وكالة انباء يونهاب أن هناك احتمالا كبيرا بأن يحدد الجانبان الجنوبي والشمالي موعد محادثات القمة، مضيفا أن نتائج المحادثات رفيعة المستوى ستعلن بعد ظهر اليوم.

وذكر المصدر أن محادثات اليوم ستتطرق إلى عقد اجتماع العمل، الذي ستناقش خلاله الكوريتان وضع الخط الساخن بين زعيمي الكوريتين وجدول أعمال محادثات القمة وكيفية الوصول إلى موقع محادثات القمة.

موضحا ان محادثات اخرى رفيعة المستوى قد تعقد قبل إقامة لقاء القمة.


خ.س

بنا 0526 جمت 29/03/2018


عدد القراءات : 129         اخر تحديث : 2018/03/29 - 32 : 08 AM
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