بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية واعلان النتائج الأثنين المقبل القاهرة في 29 مارس/ بنا / بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مصر التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.



ومن المقرر أن تعلن النتائج الأثنين المقبل، بحسب وسائل إعلام محلية، في وقت أظهرت تقديرات أولية بعد فرز الأصوات في عدد من اللجان الانتخابية بمناطق متفرقة في مصر، صباح اليوم الخميس، تقدما ساحقا للرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي.

وبث التلفزيون المصري مقتطفات للرئيس عبد الفتاح السيسي اكد خلالها إن "صوت جموع المصريين سيظل شاهداً بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف".



وأضاف أن "مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع ستظل محل فخر واعتزاز ودليلاً دامغاً على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبناؤها الدماء كي نعبر سوياً نحو المستقبل".



وشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية 54 منظمة محلية، و9 منظمات دولية، إضافة إلى 680 مراسلا أجنبيا.









و.ش



بنا 0522 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/29 - 31 : 08 AM