مجلس الأمن يدين بأشد العبارات إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية على السعودية نيويورك في 29 مارس /بنا/ دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن في المملكة العربية السعودية.



وشدد أعضاء المجلس في بيان صحفي على أن مثل تلك الهجمات تمثل تهديدًا خطيرًا على أمن المملكة السعودية، وتهديدًا أوسع على الأمن الإقليمي، معربين عن قلقهم بشأن النية المعلنة من الميليشيا الحوثية لمواصلة هذه الهجمات ضد المملكة، وشن هجمات إضافية ضد دول أخرى في المنطقة.



ودعا البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التطبيق الكامل لكل أبعاد الحظر المفروض على إرسال الأسلحة والذخائر للمتمردين الحوثيين، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 الصادر عام 2015 م، مشددين على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.





خ.س



بنا 0515 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/29 - 19 : 08 AM