ارتفاع حصيلة قتلى أعمال الشغب بأحد سجون فنزويلا الى 68 كاراكاس في 29 مارس/ بنا / أعلن النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب ان حصيلة قتلى اعمال الشغب بأحد سجون فنزويلا ارتفعت الى 68 شخصا.



وكانت تقارير محلية أفادت بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما احتجز السجناء أحد الحراس رهينة وأشعلوا حريقاً في "حشوات النوم" وخرجت النيران عن السيطرة في السجن، في ولاية كارابوبو شمالي البلاد.



وقال صعب بحسب وكالة الانباء الالمانية إن عدد القتلى بلغ 66 رجلا وامرأتين كانتا تزوران السجن.



وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق فورا لتوضيح ما حدث، وقال إنه تم تعيين أربعة ممثلين للادعاء بالفعل للتحقيق في ملابسات تلك القضية.







و.ش



بنا 0503 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/03/29 - 11 : 08 AM