مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 29 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالة الملك: البحرين ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان.

/جلالة الملك: تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الصحة الكوري الجنوبي.

/سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين مدراء في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.

سمو الشيخ علي بن خليفة: تعميق الانفتاح الفكري وتحقيق التبادل المعرفي.

/محافظ الجنوبية: متابعة تنفيذ المشاريع لخدمة المواطنين.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك يستعرض مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية.

/وزير الخارجية: على مسؤولي قطر ألا يتخيلوا أن مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم.

/وزير النفط: محطات وقود جديدة وطرح الاكتتاب قريبا.

/وزير الإعلام: جائزة خليفة بن سلمان تتويج للدور الوطني للصحافة.

/الترخيص لـ 8 مستشفيات خاصة جديدة باستثمارات خليجية وأجنبية.

/البحرين تدشن مشاورات حول تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

/«الخارجية» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يوقعان على وثيقة «مبادرة التعاون المشترك».

/رئيس ديوان الخدمة المدنية: أي موظف أساء للغير من خلال وسائل التواصل سينال عقابه.

/مريم الجلاهمة: سحب 4 أصناف من الأدوية من السوق المحلي.

/«التشريعية النواب» تقر تعديلاً على المادة 137 من اللائحة الداخلية للنواب.

/أهالي المحرق: نحن مع وزير الداخلية في التصدي للفتن والإرهاب الإلكتروني.

/توصيل أول دفعة من البيوت التي تنتج الكهرباء من انظمة الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الحكومية.

/التربية تفتح باب التسجيل المبدئي لمواليد أكتوبر 2012.

/حداد على ضحايا الحريق في روسيا وبوتين يندد بالاستفزاز.

/استقبال حافل للرئيس الكوري الشمالي في بكين قبل قمته مع ترامب.

/اختتام انتخابات الرئاسة المصرية بعد تمديدها لكثافة التصويت.

/ضغوط متزايدة للاتفاق حول دوما.. والإجلاء مستمر من الغوطة الشرقية.

/مظاهـرة في الأهــواز ضـد برنامـج إيرانـي مهيـن للعــرب.

/جيش الاحتلال تلقى أوامر بإطلاق النار على مسيرة العودة بغزة.

/الجنرال فوتيل: نعمل لمنع تدفق الاسلحة من ايران لجهات معادية.

/عودة فكرة "الامير البديل" وحمد بن جاسم ابرز المرشحين.





و.ش



بنا 0454 جمت 29/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/29 - 56 : 07 AM