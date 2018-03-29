مطالعات الصحف في البحرين

|
2018/03/29 - 56 : 07 AM
المنامة في 29 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/جلالة الملك: البحرين ستواصل نهجها الثابت في حفظ حقوق الإنسان.
/جلالة الملك: تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات.
/سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الصحة الكوري الجنوبي.
/سمو رئيس الوزراء يصدر قرارين بتعيين مدراء في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
سمو الشيخ علي بن خليفة: تعميق الانفتاح الفكري وتحقيق التبادل المعرفي.
/محافظ الجنوبية: متابعة تنفيذ المشاريع لخدمة المواطنين.
/سمو الشيخ محمد بن مبارك يستعرض مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية.
/وزير الخارجية: على مسؤولي قطر ألا يتخيلوا أن مياه الخليج العربي تقع تحت سيادتهم.
/وزير النفط: محطات وقود جديدة وطرح الاكتتاب قريبا.
/وزير الإعلام: جائزة خليفة بن سلمان تتويج للدور الوطني للصحافة.
/الترخيص لـ 8 مستشفيات خاصة جديدة باستثمارات خليجية وأجنبية.
/البحرين تدشن مشاورات حول تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
/«الخارجية» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» يوقعان على وثيقة «مبادرة التعاون المشترك».
/رئيس ديوان الخدمة المدنية: أي موظف أساء للغير من خلال وسائل التواصل سينال عقابه.
/مريم الجلاهمة: سحب 4 أصناف من الأدوية من السوق المحلي.
/«التشريعية النواب» تقر تعديلاً على المادة 137 من اللائحة الداخلية للنواب.
/أهالي المحرق: نحن مع وزير الداخلية في التصدي للفتن والإرهاب الإلكتروني.
/توصيل أول دفعة من البيوت التي تنتج الكهرباء من انظمة الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الحكومية.
/التربية تفتح باب التسجيل المبدئي لمواليد أكتوبر 2012.
/حداد على ضحايا الحريق في روسيا وبوتين يندد بالاستفزاز.
/استقبال حافل للرئيس الكوري الشمالي في بكين قبل قمته مع ترامب.
/اختتام انتخابات الرئاسة المصرية بعد تمديدها لكثافة التصويت.
/ضغوط متزايدة للاتفاق حول دوما.. والإجلاء مستمر من الغوطة الشرقية.
/مظاهـرة في الأهــواز ضـد برنامـج إيرانـي مهيـن للعــرب.
/جيش الاحتلال تلقى أوامر بإطلاق النار على مسيرة العودة بغزة.
/الجنرال فوتيل: نعمل لمنع تدفق الاسلحة من ايران لجهات معادية.
/عودة فكرة "الامير البديل" وحمد بن جاسم ابرز المرشحين.
و.ش
بنا 0454 جمت 29/03/2018
عدد القراءات : 56
اخر تحديث : 2018/03/29 - 56 : 07 AM