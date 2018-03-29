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الطقس في البحرين: حار نسبيا ولكنه معتدل خلال الليل
2018/03/29 - 52 : 06 AM
المنامة في 29 مارس/ بنا / افادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون حار نسبيا ولكنه معتدل خلال الليل.
الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى جنوبية شرقية عند المساء لتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال الليل.


ارتفاع الموج: قدم ونصف او اقل ولكنه يرتفع إلى ثلاثة اقدام في عرض البحر خلال الليل.

درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 10%.


م خ

بنا 0321 جمت 29/03/2018


عدد القراءات : 48         اخر تحديث : 2018/03/29 - 52 : 06 AM
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