الطقس في البحرين: حار نسبيا ولكنه معتدل خلال الليل المنامة في 29 مارس/ بنا / افادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون حار نسبيا ولكنه معتدل خلال الليل.

الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى جنوبية شرقية عند المساء لتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال الليل.





ارتفاع الموج: قدم ونصف او اقل ولكنه يرتفع إلى ثلاثة اقدام في عرض البحر خلال الليل.



درجة الحرارة: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 % والصغرى 10%.





م خ



بنا 0321 جمت 29/03/2018





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