ولي العهد السعودي يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي عددا من الموضوعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية نيويورك في 29 مارس/ بنا / التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية في مقر إقامته في نيويورك اليوم الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي مارك ميكبيس .



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي الذي يعكس ثقة المستثمرين في الاصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030.





م خ



بنا 2312 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/03/29 - 44 : 02 AM