رئيس أركان الجيش السوداني يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي الخرطوم في 28 مارس/ بنا / استقبل رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي اليوم وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس لجنة الخدمات ثورن بيري .



وذكرت وكالة الانباء السودانية ان عبد المعروف أكد خلال اللقاء أهمية واستراتيجية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحرص السودان على تطبيعها وتطويرها في الاتجاه الذين يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في إطار القيم الإنسانية والتعاون البناء والاحترام المتبادل، وبالقدر الذي يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



من جانبه أكد الوفد على أهمية العلاقة بين البلدين ، إلى جانب تفعيل مجالات التعاون والتدريب وتبادل الخبرات.





م خ



بنا 2236 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/03/29 - 57 : 01 AM