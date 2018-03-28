البحرين تدشن مشاورات حول تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المنامة في 28 مارس/ بنا / أعلن سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات عن بدء الاستعدادات لعملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، بهدف رفد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالأفكار والمقترحات النوعية، والمزمع تقديمه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار استعراض جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أن حكومة البحرين شرعت في العمل على تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، قبل إعلان صدورها، وربطها ببرنامج عمل الحكومة بناء على توجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى أهمية توفير المعلومات الرسمية عن مملكة البحرين بصورة صحيحة ومحدثة وذات جودة عالية، ضمن قاعدة معلوماتية شاملة، ووفق أحدث النظم العالمية المتطورة، بما يخدم جهود التنمية الشاملة. منوها بهذا الشأن بدور اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومتابعتها للتقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030.



وأوضح الوزير المطوع أنه تم البدء بالفعل في جمع المعلومات والاحصائيات والعمل على تحليلها عبر مشروع متكامل ضمن مبادرات برنامج العمل القُطري للأعوام 2017-2020 الذي أعدته وزارة الخارجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم تضمينه كذلك في مبادرات إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة للفترة 2018 – 2022، ومن بينها بناء قدرات كوادر وطنية، تسهم في عملية إعداد وكتابة التقرير الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تأسيس قاعدة بيانات رائدة على مستوى المنطقة، من أجل ترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة المعلومات العالمية.



وأضاف الوزير: إنه إيماناً من اللجنة الوطنية للمعلومات بأهمية الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر المجتمع المدني ومرئياته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سوف يتم عقد جلسات تشاورية وعصف ذهني حول أفضل السبل لتنفيذ أجندة 2030، واستعراض ما قامت به حكومة مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتواءم مع المؤشرات والغايات المرصودة بخطة عمل الحكومة 2015 – 2018، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك عبر ثلاث ورش عمل، تضم منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، موضحا أن عملية التسجيل الخاصة بورشة عمل منظمات المجتمع المدني المزمع عقدها في 14 شهر أبريل المقبل ، ستكون عبر الموقع التاليbahrainsdgs.bh و10 ابريل سيكون آخر يوم للتسجيل للورشة.



وأعرب وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات، عن تقديره وشكره لجميع الوزارات والأجهزة والجهات الحكومية المعنية على الاستجابة والتعاون البناء مع اللجنة، لتنفيذ أهدافها بأعلى معايير الجودة والكفاءة.



الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمعلومات، شكلت بموجب قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء، صدر بتاريخ 20 مارس 2015، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة.





ح ب/م.ح.



بنا 1851 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/28 - 05 : 10 PM