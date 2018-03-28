رئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض يشيد بالتقدم المتواصل لمشروع خليج البحرين المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بمكتبه السيد غاغان سوري الرئيس التنفيذي لخليج البحرين.



وخلال اللقاء، أكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على أهمية تقوية أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين وذلك ضمن كافة المجالات وبالأخص في القطاع السياحي.



كما ناقش سعادته استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض الرامية الى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي وذلك عبر إحياء مختلف الفعاليات الترفيهية، مشيراً بأهمية مشروع خليج البحرين نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به وبالتقدم المتواصل لموقع خليج البحرين كمركز استثماري واقتصادي حيوي يساهم في تعزيز البنية التحتية السياحية في مملكة البحرين.



ومن جهته، أشاد السيد غاغان سوري بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع السياحة بغرض تعزيز مدى مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك عبر الترويج للهوية من خلال المواقع السياحية، والفعاليات الممتعة، والمعارض المحلية والدولية المتميزة وغيرها من المشاريع التي تهدف الى تطوير الخدمات، والمرافق السياحية، وجذب الاستثمارات.





ح ب/م.ح.



بنا 1836 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/28 - 50 : 09 PM