الوكيل المساعد للصحة الأولية تستقبل وفد الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبلت الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة بمكتبها بديوان الوزارة، البروفسور سمير عتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا _جامعة البحرين الطبية_ والدكتورة كاثرين ستراكان رئيسة قسم الجودة.

حيث تم خلال اللقاء بحث سبل و مجالات التعاون بين الصحة الأولية بوزارة الصحة والكلية والدراسات المتوفرة لديهم لموظفي الصحة الأولية.



وخلال اللقاء عبرت وكيلة الصحة الأولية عن جزيل الشكر والتقدير لوفد الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا _جامعة البحرين الطبية_ مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والخاص لدعم المسيرة الصحية بالمملكة وتؤكد حرص وزارة الصحة واهتمامها بتعزيز سبل التعاون المتبادل بين وزارة الصحة ومختلف الجامعات الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية بمملكة البحرين.



ح ب/م.ح.



بنا 1807 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/28 - 12 : 09 PM