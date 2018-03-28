تعزيز التعاون الفني بين "العمل والتنمية الاجتماعية" و"شئون الإعلام"

المنامة في 28 مارس/ بنا / أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، أهمية استثمار وسائل الإعلام الحديثة لإيصال المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الموثوقة الى كافة شرائح المجتمع، وذلك في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.



جاء ذلك خلال لقاء الدوسري بوكيل وزارة شؤون الإعلام، السيد عبد الرحمن محمد بحر، وعدد من مسئولي الوزارتين، وذلك بمكتبه بمبنى الوزارة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الفني بين الجانبين، وذلك من خلال تعزيز قدرات وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وتهيئتها للتعامل مع وسائل الإعلام الحديث بشكل عملي واحترافي.



وفي هذا السياق، ثمن الدوسري جهود وزارة شؤون الإعلام الداعمة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وابراز برامجها ومشاريعها التنموية الموجهة لخدمة المواطنين، بشكل مستمر ومتواصل على مدار العام، سواء عبر التلفزيون أو الإذاعة أو وكالة أنباء البحرين وغيرها من أدوات الإعلام الحديث.







ح ب/م.ح.



بنا 1749 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/03/28 - 52 : 08 PM