تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.. دار المحرق لرعاية الوالدين تنظم احتفالاً بمناسبة يوم الأسرة المنامة في 28 مارس/ بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت دار المحرق لرعاية الوالدين اليوم احتفالاً بمناسبة يوم الأسرة، في جمعية المهندسين البحرينية، بمشاركة عدد من منتسبي الدار من كبار السن وجمع من المواطنين.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن احتفالات المراكز والأندية ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيوم الأسرة، والتي يتم تنظيمها سنوياً لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة، وتقدير مساهمات الوالدين التربوية والتنموية، باعتبارهما جزء لا يتجزأ من المجتمع، حيث تنوعت الفعاليات بين تنظيم ورش عمل توعوية، وتقديم عروض شعبية، وتنظيم رحلات ترفيهية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والبرامج التراثية والرياضية والمسابقات، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وعدد من وزارات الدولة، وذلك من منطلق الشراكة المجتمعية.



وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بالاهتمام المجتمعي لإحياء المناسبات ذات العلاقة بتعزيز أواصر التواصل الأسري، وبالأخص فئة كبار السن، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر إدماجهم في المجتمع وإشراكهم في الفعاليات والأنشطة المختلفة، مشيراً إلى دور أفراد المجتمع في تعزيز العملية التنموية، والارتقاء بمستوى جودة حياة كبار السن، ومؤكداً في الوقت ذاته أن الاحتفال بيوم الأسرة يأتي تقديراً وعرفاناً لما قدمه الآباء والأمهات من خدمات جليلة ساهمت في رقي وبناء المجتمع البحريني.



وأشار حميدان إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة، لما لها من دور جوهري في بناء وتنمية الفرد والمجتمع، مؤكداً أهمية الاستمرار في إطلاق مزيد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تسليط الضوء على التقدير المجتمعي لدور الآباء والأمهات، والاحتفاء بإسهاماتهم في المجتمع.





ح ب/م.ح.



بنا 1745 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/03/28 - 13 : 09 PM