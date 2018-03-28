مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق يستقبل سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية‎ المنامة في 28 مارس/ بنا / بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، استقبل العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق السيدة مايا جوهري تيسافي سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية غير المقيمة.



وقد تعرفت سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية خلال الزيارة على مفهوم عمل شرطة خدمة المجتمع والتي تعمل بمنظومة مبتكرة بغية تحسين الخدمات الأمنية، وخفض مستوى الخوف من الجريمة، ومعاونة أجهزة الدولة وفق القانون، لمواجهة الجرائم والشكاوى ذات الأثر العام.



كما اطلعت على جانب مما تقدمه الشرطة من خدمات، مثل تنظيم حركة السير في الأحياء السكنية، وطرق رصد المخالفات ومعالجتها انطلاقاً من فلسفة ترسيخ ثقافة الالتزام الذاتي، بالإضافة للتعرف على تفاصيل الخدمات المقدمة في مجال حماية الأسرة والطفل وتدابير الحماية المتبعة لضحايا العنف الأسري، والتعرف على الفرص التي يتيحها مكتب حماية الأسرة والطفل من خلال برنامج التعافي من التعاطي.



وأشادت سفيرة جمهورية سويسرا الاتحادية بالخدمات الأمنية المقدمة في الجانب الاجتماعي، وما تقدمه من خدمات إنسانية، مؤكدةً على أهمية هذه الخدمات في تحقيق التوافق والاستقرار الأسري، كما أعربت عن إعجابها بالنتائج التي توصلت لها الشرطة في ترسيخ ثقافة الالتزام الذاتي بالأنظمة والقوانين التي هي جزء من أهداف شرطة خدمة المجتمع.





ح ب/م.ح.



بنا 1712 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/28 - 28 : 08 PM