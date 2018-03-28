تحت رعاية سمو قائد الحرس الملكي.. الاحتفال بيوم الحرس الملكي

المنامة في 28 مارس/ بنا / أقيم تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي اليوم، وبحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، الاحتفال بيوم الحرس الملكي، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية بهذه المناسبة.



وانطلقت الأنشطة الرياضية بسباق الأكواثلون الفردي لمسافة 600م سباحة و6 كلم جري، ومنافسات الكروس فت، ومباريات في كرة الطائرة وكرة القدم، ومنافسات السباحة وشد الحبل وحمل الاخشاب، واختراق الضاحية لمسافة 4 كلم، ومسابقة الجري 400م تتابع، في حين اشتملت الأنشطة على عدد من الفعاليات الميدانية العسكرية منها فك وتركيب الأسلحة، والرماية، والخارطة والبوصلة، حيث شهدت منافسات الأنشطة الرياضية مشاركة متميزة من قبل منتسبي الحرس الملكي.



وفي نهاية المسابقات قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بتتويج الفائزين في المسابقات الرياضية، و حقق المركز الأول فريق قوة الحرس الملكي الخاصة والذي فاز بكأس بطولة يوم الحرس الملكي 2018م حيث أستلم الكأس قائد الفريق سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، كما قام سمو قائد الحرس الملكي بتكريم اللجان المنظمة لهذه الاحتفالية وتكريم المشاركين في فعاليات يوم الحرس الملكي، حيث هنأ سموه الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات الرياضية، متمنياً التوفيق لباقي الفرق والمشاركين في الأنشطة القادمة.



وبهذه المناسبة أكد سمو قائد الحرس الملكي على أن المشاركة الكبيرة والتنافس الذي اشتملت عليها فعاليات المسابقات جاءت لتؤكد مدى النجاح الكبير لهذه الفعاليات وتحقيقها للأهداف النبيلة التي وجدت من اجلها وهي رفع اللياقة البدنية لدى العسكري والمقدرة على التحمل بالإضافة إلى تحقيق عنصر التقارب بين الجميع من خلال التنافس الشريف على لقب هذه المسابقات الرياضية المختلفة والتي نافس على لقبها منتسبي الحرس الملكي وقدموا مستويات كبيرة في مختلف المسابقات، مشيراً سموه إلى أن الاهتمام بإقامة مثل هذه البطولات يأتي تجسيداً لخلق جو من المتعة والحماس والروح الرياضية العالية بين المشاركين في هذه المنافسات.



كما أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات الأنشطة الرياضية والتي جاءت من أجل إضفاء جو من التنافس الشريف بين مختلف منتسبي الحرس الملكي مؤكدا أن هذه المسابقات لها أثار ايجابية على جميع منتسبي الحرس الملكي.



ح ب/م.ح.



بنا 1658 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/03/28 - 11 : 08 PM