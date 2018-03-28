هيئة التخطيط والتطوير العمراني تشارك في مؤتمر حوكمة الأراضي في واشنطن المنامة في 28 مارس/ بنا / شاركت هيئة التخطيط والتطوير العمراني في المؤتمر الدولي عن حوكمة الأراضي الذي أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن بتنظيم من البنك الدولي وذلك في الفترة من 19 إلى 23 مارس 2018 بمشاركة مسئولين من مختلف دول العالم.

وينظم المؤتمر بشكل سنوي بحضور عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ممثلي الدول المعنيين بمجال التخطيط العمراني.



وتأتي هذه المشاركة في اطار استراتيجية الهيئة للاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتوثيق التعاون مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن التخطيطي والعمراني.



وترأس الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني في مملكة البحرين الوفد المشارك في المؤتمر للتعرف عن قرب على واقع التخطيط في العالم وخصوصا لجهة الأساليب الحديثة في استخدامات الأراضي.



وحرص وفد الهيئة على عقد عدة اجتماعات على هامش مشاركته في المؤتمر ومن بينها الاجتماع مع المسئولين في دائرة التطوير العمراني والإسكان بالولايات المتحدة الأميركية.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة تبادل التجارب الناجحة والخبرات العملية في مجال التخطيط العمراني وتخطيط المدن الحديثة وكذلك الاطلاع على تجارب الولايات المتحدة في هذا المجال وخصوصا في العاصمة واشنطن.





ح ب/م.ح.



بنا 1558 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/03/28 - 16 : 07 PM