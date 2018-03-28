سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل القنصل الفخري السويسري المنامة في 28 مارس/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية اليوم سعادة السيد همبرت فنسنت بويمي القنصل الفخري للاتحاد السويسري.

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري وسبل تدعيمها وتنميتها في مختلف المجالات مؤكدا سموه حرص الحكومة على زيادة وتعزيز التعاون بين البلدين.



من جانبه اعرب القنصل الفخري للاتحاد السويسري عن تقديره لمملكة البحرين وحرصها على زيادة التعاون مع الاتحاد السويسري، في اطار الاتفاقيات التي تتم دراستها حاليا للتوقيع عليها بين البلدين وهي،تجنب الازدواج الضريبي وإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وحماية الاستثمار .



ح ب/م.ح.



بنا 1553 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/28 - 11 : 07 PM