سمو الشيخ خالد بن حمد يبحث مع مستشاري شركة "دورفا" السبل الداعمة لبطولة BRAVE المنامة في 28 مارس / بنا / استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، مستشاري شركة "دورفا" الهندية العالمية وذلك بمكتب سموه في قصر الوادي.



وفي بداية اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمستشاري الشركة، وأكد سموه أن مملكة البحرين تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع جمهورية الهند الصديقة في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، متمنيا سموه في الوقت ذاته للشركة التوفيق والنجاح في عملها.



وخلال اللقاء بحث سموه سبل التعاون مع الشركة لدعم بطولة القتال الشجاع BRAVE، بما يسهم في مواصلة النجاحات التي حققتها على المستوى العالمي، والذي يؤكد نجاح مشروع فكرة إطلاق بطولة بحرينية عالمية في لعبة فنون القتال المختلطة MMA للمحترفين، بما ينعكس بشكل واضح على تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة الدولية.



من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة دانيش كانابار: "إن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المختلفة وبخاصة الرياضية والمتمثلة ببطولة القتال الشجاع كانت ملفتة تماما، وعززت من التعاون البحريني الهندي في المجال الرياضي من خلال إقامة النسخة الخامسة بالعاصمة مومباي".



من جانبه، أشاد رئيس شركة "ماك إندياز القابضة" تشيرمان يونيكريشنان بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الداعمة للشباب في كافة المجالات وخاصة المجال الرياضي.



ع.ر/ع ع



بنا 1456 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/28 - 00 : 06 PM