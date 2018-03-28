رئيس ديوان الخدمة المدنية: إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين يسيئون استخدام وسائل التواصل المنامة في 28 مارس / بنا / حذر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد، من حالات الانفلات في وسائل التواصل الاجتماعي التي حدثت مؤخراً، والإساءات التي صدرت من بعض الموظفين البحرينيين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استخدامهم لها بالطريقة الصحيحة، وانتهاكهم من خلالها الآداب والسلوك العام بشكل غير مهذب وغير لائق أخلاقياً خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة وذلك من خلال المساس بالأمن القومي الوطني والنيل من الأشخاص والطوائف والأديان في مملكة البحرين.



وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن أي موظف يعمل في الخدمة المدنية، ارتكب مخالفة في هذا الشأن، سيخضع للمساءلة القانونية، وانه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الجزاءات التأديبية للموظفين الذين تثبت مخالفاتهم والتي قد تصل للفصل من الخدمة وذلك وفقاً لجدول المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.



وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد بأن مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة تؤكد أن على الموظفين في الجهات الحكومية الإخلاص لجلالة الملك ولوطنهم مملكة البحرين والتقيد بقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام وتطبيق القانون والتشريعات والنصوص والأنظمة المعمول بها في الدولة، وذلك من خلال التزامهم بتأدية واجباتهم الوظيفية والمحافظة على كرامة الوظيفة وهيبتها وفقا لما هو ثابت بنصوص آمرة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.



وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه مع مراعاة الحق والحرية للموظف في الحديث وإبداء الرأي بشكل موضوعي، إلا أن عليه ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها، وشدد على أن على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية والنأي بنفسه عن الانخراط بأي وجه في كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة التي تسيء لجهة عمله والمسئولين فيها وإلى الحكومة بشكل عام.



وأشار السيد أحمد بن زايد الزايد الى أنه يحظر على الموظف عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإساءة إلى الأشخاص والأديان والنيل منها، وبين بأنه يحق للجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف أو ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا كافة الموظفين للاطلاع على قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والأطر المنظمة لكيفية التعامل مع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.



ح ب/ع ع



بنا 1453 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/28 - 57 : 05 PM