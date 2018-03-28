حاكم الشارقة يفتتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ويؤكد ضرورة تحصين مجتمعاتنا من الأفكار "الدخيلة والهدامة" الشارقة في 28 مارس / بنا / أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ضرورة تحصين مجتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة التي تؤثر سلباً على التنشئة الاجتماعية لأبنائنا وبناتنا، وتقودهم إلى العبث الذي تجلبه التكنولوجيا الحديثة كجوانب سلبية لها.



وأشار إلى أن إرادة الشعوب هي العامل الحاسم في تطور المجتمعات وتقدمها بعيداً عن الركون للهزائم، مستدلاً بتجارب عدد من الدول الكبرى التي عانت من ويلات الهزيمة مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وأصبحت اليوم من الدول الصناعية الكبرى ومثالا لتطلعات الشعوب ونظرتهم الإيجابية للمستقبل.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حاكم الشارقة، في افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته السابعة، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "الألفية الرقمية... إلى أين؟".



ووصف الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، التقنيات الحديثة بأنها سلاح خطير، وان الناس تنظر اليها من باب التطور وقال: لا بد قبل أن نبدأ في طريق الثورة التقنية أن نبدأ بمجتمعنا، وأن نحصنه ضد كل هذه المعطيات، وليس معنى ذلك أن نراقبه فقط أو نغلق عليه الأبواب والوسائل، وإنما نحصّنه على درجة من المعرفة والوعي وإيمان إنساني يمنعه من العبث واستعمال هذه التكنولوجيا في تدمير الشعوب".

ودعا حاكم الشارقة الباحثين من رواد المعرفة والثقافة والتقنية الحديثة إلى البحث في كيفية منع سلبيات منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية من الوصول إلى الجيل الشاب وإمكانية توجيه الأطفال إلى استعمال هذه الأجهزة للنفع والفائدة فقط.



وتابع حاكم الشارقة، مع عدد من الحضور جانباً من بعض الورش التدريبية والجلسات التفاعلية المنعقدة على هامش المنتدى، وتفقد أجنحة عدد من الجهات المشاركة، واستمع إلى شرح مفصل عن منصات وأجنحة الجهات المشاركة.



من: محمد القطان



ع.ر/ع ع



بنا 1428 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/28 - 14 : 06 PM