مديرية شرطة المحافظة الشمالية تزور مدرسة شهركان الابتدائية للبنات

المنامة في 28 مارس/ بنا / في إطار الشراكة المجتمعية وتعميق أواصر التواصل بين مديرية شرطة المحافظة الشمالية ومؤسسات المجتمع المحلي، قامت المديرية بتلبية دعوة تلقتها من مدرسة شهركان الابتدائية للبنات لحضور فعالية بعنوان " معاً لثقافة الشراكة المجتمعية " للتلميذات المتفوقات.



وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على حرص مديرية شرطة المحافظة الشمالية على تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية فيما يخص الشراكة المجتمعية وترسية قواعدها، كون الشراكة المجتمعية هي مجموعة أدوار تتقاسمها الأسرة والبيت والمجتمع لتعزيز هذه الثقافة في نفوس الناشئة.



وقد تخللت الزيارة العديد من الفعاليات التي شاركت بها مديرية شرطة المحافظة الشمالية، منها إلقاء عدد من المحاضرات التوعوية، وتوزيع الهدايا العينية على الطلبة، ومشاركة الأطفال في الأنشطة والبرامج التوعوية، والكثير من البرامج التي من شأنها كسر الصورة النمطية لرجل الأمن وتأصيل الثقافة المجتمعية في أذهان الأطفال.



من جانبهم أعرب الطاقم التعليمي بالمدرسة والقائمين على هذه الفعالية عن شكرهم واعتزازهم لمديرية شرطة المحافظة الشمالية على تلبية مثل تلك الدعوات التي تدعم برامج التواصل والشراكة المجتمعية في كل المحافل.



وفي ختام الحفل توجهت إدارة المدرسة بالشكر الجزيل لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية على حضوره الدائم في العديد من الفعاليات الأهلية، ومشاركة المواطنين في مناسباتهم الاجتماعية والوطنية.







ع.ر/م.ح.



بنا 1407 جمت 28/03/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/03/28 - 12 : 05 PM